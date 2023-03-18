كاتب صحفى: إشادة الرئيس السيسى بالعمل التطوعى تعكس تقدير الدولة لهذه الجهود

علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس احتفالية "كتف في كتف".

وقال الخطيب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل التطوعي تعكس التقدير الكبير من الدولة لهذه الجهود، موضحًا أنه كانت هناك فوضى في العمل الأهلي قبل تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليضم قاعدة بيانات لكل المؤسسات الخدمية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة المصرية تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتستهدف التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية.