برلماني: «كتف في كتف» أكبر وأهم المبادرات الإنسانية وفي توقيت مهم قبل رمضان

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "كتف في كتف" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية في تاريخ العمل الأهلي وتستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء، كما أنها تأتي في توقيت مهم يضيف لها أهمية وأولوية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء عن كاهل ملايين المواطنين لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد النائب أحمد أبوزيد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مبادرة "كتف في كتف" تؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومساندة الشعب المصري في مواجهته للأزمات والتحديات الاقتصادية، مؤكدا أن سبق وأن كلف التحالف الوطني للعمل الأهلي، بمواصلة جهوده من أجل تحقيق التنمية من جانب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا.