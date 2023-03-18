سفير مصر فى فيينا: قدرات مصر السياحية واعدة

أكد السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، أن قدرات مصر السياحية كبيرة وواعدة وقادرة على المنافسة بقوة مع كافة الدول السياحية الأخرى.

جاء ذلك في تصريحات خاصة للسفير الملا لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا على هامش افتتاحه للجناح المصري في معرض فيينا الدولي للاجازات والسفر والذي بدأ اليوم في منطقة المعارض في فيينا ويستمر 4 أيام.

وقال السفير الملا إن هيئة تنشيط السياحة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في الإعداد للمشاركة في هذا المعرض، لافتا إلى وجود العديد من الأحداث الهامة على أجندة السياحة في مصر واهمهما افتتاح المتحف المصري الجديد.

وذكر السفير أن السائح النمساوي مهم للسياحة المصرية ويشارك بشكل جيد في السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن السياحة إلى مصر رخيصة ومتنوعة بالنسبة للسائح النمساوي سواء الدينية أو التاريخية أو الشاطئية في المنتجعات المصرية المتميزة.

وأوضح السفير أننا نأمل أن تعود السياحة في مصر إلى مستويات ما قبل الجائحة، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر مع المستشار السياحي ومع الشركات والفنادق وكافة الهيئات المعنية بالترويج للسياحة إلى مصر.