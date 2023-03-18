السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مع بداية أيام الاسبوع حرص عشاق ومحبين كرةالقدم معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يتجدد اللقاء بمباريات هامة بالصعيدين العربي والعالمي وستعود لتدير عجلة كرة القدم بشكل جديد، وجولة جديدة ساخنة بالكرة الأوروبية، وإلى جانب كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” بالسطور القادمة مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة. 

ويشهد اليوم السبت خمس مباريات بختام الجولة الخامسة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وإذ سيلعب فيتا كلوب مع الوداد، ونادي الهلال أمام فريق صن داونز.

في السطور التالية نعرض عليكم أبرز مباريات اليوم السبت الذي يوافق يوم 18 مارس 2023 لدوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023

 

موعد كأس الاتحاد الإنجليزي - في ربع النهائي


  • مانشستر سيتي - بيرنلي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
     

موعد الدوري الإسباني اليوم في الجولة 26


  • ألميريا - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1
    رايو فايكانو - جيرونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1
    إسبانيول - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1
    أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1
  • موعد الدوري الإيطالي في الجولة 27

  • مونزا - كريمونيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1
    ساليرنيتانا - بولونيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1
    أودينيزي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1
     

موعد الدوري الألماني في الجولة 25
 

بوروسيا دورتموند - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports1
 

تسليم فوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023| سكن لكل المصريين 4

مصدر بلجنة الحكام: خطأ قانونى يستوجب إعادة مباراة السويس والنصر

موعد دوري أبطال أفريقيا - المجموعات


  • فيتا كلوب - الوداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 5 HD
    الهلال - صن داونز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 4 HD
    فيبرس - الرجاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD
    سيمبا - حوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 7 HD
    شبيبة القبائل - بترو أتلتيكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4 HD
مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات اليوم السبت مباريات مباريات اليوم جدول مباريات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مارس 2023

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

زلزال بقوة 4 درجات ريختر يضرب طاجيكستان

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

دعاء الصباح اليوم السبت 18-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى