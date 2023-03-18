مع بداية أيام الاسبوع حرص عشاق ومحبين كرةالقدم معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يتجدد اللقاء بمباريات هامة بالصعيدين العربي والعالمي وستعود لتدير عجلة كرة القدم بشكل جديد، وجولة جديدة ساخنة بالكرة الأوروبية، وإلى جانب كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” بالسطور القادمة مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة.

ويشهد اليوم السبت خمس مباريات بختام الجولة الخامسة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وإذ سيلعب فيتا كلوب مع الوداد، ونادي الهلال أمام فريق صن داونز.

في السطور التالية نعرض عليكم أبرز مباريات اليوم السبت الذي يوافق يوم 18 مارس 2023 لدوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023

موعد كأس الاتحاد الإنجليزي - في ربع النهائي



مانشستر سيتي - بيرنلي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium



موعد الدوري الإسباني اليوم في الجولة 26



ألميريا - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1

رايو فايكانو - جيرونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1

إسبانيول - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1

أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

ألميريا - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1 رايو فايكانو - جيرونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1 إسبانيول - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1 أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1 موعد الدوري الإيطالي في الجولة 27



مونزا - كريمونيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا - بولونيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

أودينيزي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1



موعد الدوري الألماني في الجولة 25



بوروسيا دورتموند - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports1



موعد دوري أبطال أفريقيا - المجموعات