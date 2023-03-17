الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حسين هريدى: استقلال مصر يكتمل بتحرير القارة الإفريقية بأكملها

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعتبر الدائرة الإفريقية إحدى الدوائر الثلاث الهامة من الناحية الاستراتيجية في السياسة الخارجية المصرية.

العلاقات المصرية الإفريقية

وتابع السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدوائر الثلاث التي تهتم بها الدولة المصرية خارجيًا هي الدائرة الإسلامية، العربية، الإفريقية، والدائرة الإسلامية أخذت من الناحية الدينية وليست الاستراتيجية.

تحرير إفريقيا

وأضاف في حديثه، أن مصر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدائرة الإفريقية، خاصة أن نهر النيل ينبع في الأساس من أعماق القارة الإفريقية، ولهذا يقال مصر هبة النيل.

وأشار إلى أن مصر تزعمت حركة التحرر الإفريقي، وهذا دليل على استقلال الدولة المصرية يتم بشكل كامل مع استقلال باقي دول القارة.

حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث السياسة الإفريقية المصرية

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