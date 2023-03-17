الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كتف في كتف».. رئيس الطائفة الإنجيلية: مشهد وطني عظيم وغير مسبوق

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الجمعة، في احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بإطلاق مبادرة “كتف في كتف”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن مبادرة "كتف في كتف" حدث خيري كبير بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يعكس رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعة الحكومة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الدعم المباشر والحماية الاجتماعية للمصريين الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "كلمات الرئيس تؤكد على قيمة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وحجم الجهود المبذول في 17 محافظة على أرض مصر، لتوزيع مواد غذائية على 6 ملايين أسرة مصرية، بجهود آلاف المتطوعين في مشهد مصري وطني عظيم وغير مسبوق". 

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي تجمع لأكبر مؤسسات خيرية واجتماعية لتضافر الجهود وتوسيع رقعة العمل التنموى والخيرى بإشراف ومتابعة من الدولة لضمان وصول الحق لمستحقيه ونشر الخير لأهالينا فى جميع القرى الأكثر احتياجا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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