الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالفيوم (صور)

تعبئة 5000كرتونة
تعبئة 5000كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف في بث مبا

استعدت قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، من داخل مجمع رشاد الخيري، لتعبئة وتوزيع كراتين الخير، بحضور عدد كبير من المتطوعين، وذلك لظهورهم في بث مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة كتف في كتف.

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وقال محمد خير الله، أحد المنظمين في مبادرة كتف في كتف، إن مؤسسة جمال الجارحي للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أعلنت البدء فى تنفيذ مبادرة التحالف "كتف في كتف" أكبر مبادرة من نوعها لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، حيث قام فريق المتطوعين اليوم الجمعة، بتعبئة 5000 كرتونة في بث مباشر أمام الرئيس السيسي من داخل المجمع، خلال فعاليات اليوم.

وأضاف محمد خير لله، أنهم استعدوا أيضاً بتعبئة 200000 ألف كرتونة استعداداً لنقلها للمحافظات ليتم التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية وفق جدول زمنى على مدار أيام الأسبوع.

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وتضم محتويات كرتونة رمضان هذا العام ثلاث فئات من الكراتين الأولى تزن 12 كيلو جرام ب 360 جنيها وتحتوي على ( 2 كيلو أرز – 3 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام ب 495 جنيها وتحتوى على (5 كيلو أرز – 5 كيلو مكرونه – 5 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450 جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، والكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها.

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أعمال تعبئة 5000كرتونة مواد غذائية مبادرة “كتف في كتف” الفيوم قرية الحامولي الرئيس السيسي

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وائل لطفي

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