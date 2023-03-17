غدًا.. الحكم فى بطلان إلزام «الأطباء» بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في الدعوي المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم 16759 لسنة 77 قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وذكرت الدعاوى أن الأطباء فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.