حملات تفتيشية على 48 محلًا بالعجمي في الإسكندرية (صور)

واصلت محافظة الإسكندرية سلسلة الحملات الدورية والمفاجئة لمنع استغلال المواطنين وضبط الأسعار بالمحال العامة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد، شنت خلال اليومين الماضيين حملات مفاجئة بنطاق حي العجمي لضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، حيث جابت حملتين نطاق الحي للتفتيش على المحال ومراجعة قوائم الأسعار والتأكد من إعتمادها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأوضح المحافظ أنه تم التفتيش على 48 محلًا متنوعًا بين مطاعم، وكافيهات، ومقاهي، وحلواني، مشددًا على مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للتعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمحال العامة المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وأشار «الشريف» إلى أن الحملات أسفرت عن وجود 12 محلًا يبيع بقوائم أسعار منتهية ويلزم تجديدها من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وتم استدعاء مسؤولي المحال لمقر الإدارة لمراجعة الأسعار وتجديد قوائمها وإعلانها بشكل ظاهر للجمهور، مضيفًا أنه تم ضبط محل يبيع بأسعار أزيد من الأسعار المعتمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل.

كما أسفرت الحملات أيضًا عن ضبط منشآت تقوم بالبيع بأسعار غير معتمدة ولم تبلغ الجهات المختصة بها وعددها 35 محلًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة تتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر بريد الصفحة الرسمية.