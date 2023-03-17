الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على استمرار الشغور الرئاسى وانهيار الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية

لاتزال أزمة شغور رئيس متوافق عليه في لبنان تتصدر الأزمة السياسية، خاصة عقب فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس للبلاد.

وفي هذا الصدد، قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، إن يمكن أن يطلق على هذا الأسبوع مسمي التحذير من القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع في لبنان.

وأضاف مراسل القناة، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، كان في زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت هذا الأسبوع وعبر عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبنانيين، خصوصًا في ظل استمرار الفراغ الرئاسي للشهر الخامس على التوالي وأيضا تجاوز سقف انهيار العملة اللبنانية حاجز 100 ألف ليرة للدولار الواحد بعدما كانت في قرابة 42 ألف ليرة في بداية مطلع العام الجاري 2023، أي نحو شهرين ونصف تقريبًا.

كذلك عبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، عن قلق أممي بالغ من استمرار الشغور الرئاسي وغياب الإصلاحات المطلوبة في الدولة اللبنانية، وما وصفته بـ«تآكل مؤسسات الدولة».

وكشفت أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو كفيل لواحدة في وقف هذا الانهيار والتدهور في كل مؤسسات الدولة بهذا الشكل.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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