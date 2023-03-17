الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأم المثالية بالدقهلية.. 38 عاما من الكفاح لتربية 5 أبناء

الحاجة عنايات
الحاجة عنايات

قالت عنايات أحمد نصر إبراهيم، الأم المثالية بمحافظة الدقهلية، إنها لم تكن تعلم أن أبنائها قدموا لها بمسابقة الأم المثالية، وذلك لكن ما جعل فرحتها لا توصف عندما وصل إليها خبر فوزها باللقب.

وقالت الأم المثالية والبالغة من العمر ٧٢ عاما، إن زوجها توفي منذ ما يقرب من ٣٨ عاما، وكان يعمل عريفا بوزارة الداخلية، وترك لها ٤ بنات وولد في عمر ٤ سنوات حينها.

وأضافت السيدة عنايات لـ"الدستور"، أنها لم تدخر جهدا في سبيل تربية أطفالها وتعليمهم، فلديها ٣ بنات حاصلات على مؤهلات عليا، وواحدة رفضت استكمال تعليمها، بالإضافة إلى ابنها إبراهيم ويعمل أمين شرطة بمديرية أمن الدقهلية، مؤكدة أن أسعد لحظات حياتها كانت عندما يحصل أبنائها على شهاداتهم التعليمية.

واستكملت الحاجة عنايات، أن الأن جميع أبنائها متزوجين ويعيشون حياة سعيدة، مؤكدة على أنها كافحت طوال ٣٨ عاما بعد وفاة زوجها لتربية الأبناء.

واختتمت حديثها: "الحمدلله ربنا كان بيعينى على المصاريف معاشي كان ٨٠ جنيها، وكنت بشتري حاجات وأبيعها عشان أقدر أصرف على ولادي، والحمدلله دلوقتي أنا راضية عنهم وبحمد ربنا على نعمته".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2023 وهي:

- نوال عبدالعليم محمد خليل من المنوفية

وجاءت الأم المثالية آمنة على نصر عمر البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمى النسب» من محافظة السويس الأولى على مستوى الجمهورية.

أما الأم المثالية من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجهورية، فجاءت عيوشة حسن سليمان العسيلي من محافظة بورسعيد، وجاءت سهيرالحسيني بيومي سليمان من محافظة الشرقية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوى الهمم عن عام 2023.

أما فيما يتعلق بالأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادى، فقد جاءت مريمشاوول جوجيوس مغاريوس من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية،أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد جاءت امتياز السيد شديد الجندي من محافظة المنوفية الأم المتطوعةالأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت زكية محمد صابر أحمد من محافظة دمياط الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية،وجاءت الأم فاطمة السيد مصطفى محمد من محافظة الشرقية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم  فايزة أحمد سليم كساب أم مثاليةلشهيد من الشرطة من محافظة الدقهلية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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