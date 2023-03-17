الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تعلن رصد 11 انهيارا متوهجا للحمم البركانية من جبل ميرابى

جبل ميرابى
جبل ميرابى

أفاد مركز البحث والتطوير لتكنولوجيا إدارة الكوارث فى إندونيسيا، بأن جبل ميرابى، على حدود جاوة الوسطى ويوجياكارتا، انبعث منه 11 انهيارًا متوهجًا للحمم البركانية، بمسافة قدرها 1200 متر.

 

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان المركز القول إنه بناءً على الملاحظات من 00:00 حتي 06:00 بالتوقيت المحلي، كانت الانهيارات الجليدية من الحمم المتوهجة تنزلق باتجاه الجنوب الغربي.


وتابع البيان :" خلال فترة المراقبة، شهد جبل ميرابي أيضًا 16 زلزالًا"، مضيفا أن دخان فوهة البركان السميك فوق قمة جبل ميرابي كان مرئيًا أيضًا أثناء المراقبة.


وأشار المركز إلى أن الخطر المحتمل في هذا الوقت يتمثل في انهيارات حمم بركانية وسحب ساخنة في نهر وورو، على بعد ثلاثة كيلومترات من القمة وفي نهر جيندول، على بعد خمسة كيلومترات من القمة، ونهر بويون على بعد خمسة كيلومترات من القمة بالإضافة إلى أنهار بيدوج وكراساك وبيبنج ، على بعد حوالي سبعة كيلومترات من القمة.


وناشد المركز الجمهور أن يكونوا يقظين من خطر الحمم البركانية في تدفق النهر من جبل ميرابي، خاصة أثناء هطول الأمطار على قمة الجبل.


وكانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت - السبت الماضي - ثوران بركان "ميرابي" وانبعاث حمم وسحب حارة منه.


يشار إلى أن "ميرابي" هو أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية. ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب في مقتل أكثر من 350 شخصا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»