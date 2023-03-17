الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

هندوستان تايمز: اكتشافات الليثيوم فى الهند سيحدث ثورة هائلة فى عالم التكنولوجيا

مخزونات الليثيوم
مخزونات الليثيوم في الهند

سلطت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، الضوء على الاستفادة من مخزونات الليثيوم المكتشفة حديثا في الهند، مؤكدة ان الاكتشافات الجديدة تحدث ثورة هائلة في عام التكنولوجيا.

 

وقالت إنه يمكن لثروات الليثيوم المكتشفة حديثًا في الهند أن تغذي ثورة التكنولوجيا، حيث انه يمكن تطوير تقنيات التكنولوجيا في المستقبل بما في ذلك المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة.

 

العثور على حوالي 5.9 مليون طن

وفي فبراير 2023 ، أعلنت الحكومة الهندية أن هيئة المسح الجيولوجي للهند عثرت على حوالي 5.9 مليون طن من احتياطيات الليثيوم في منطقة صلال هيمانا في جامو وكشمير.

 

ويطلق على الليثيوم أحيانًا اسم "الذهب الأبيض" لأهميته الإستراتيجية كمعدن أساسي في الكهرباء، لكن الهند تواجه العديد من التحديات في الاستفادة من رواسب الليثيوم.

 

وبحسب التقرير فقد يوسع اكتشاف الليثيوم في جامو وكشمير احتياطيات الليثيوم المعروفة في الهند، حيث تم العثور على رواسب الليثيوم سابقًا في كارناتاكا وكيرالا وراجستان.

 

كما تعد أستراليا هي أكبر منتج لليثيوم في العالم بنسبة 50 ٪ من الإمدادات العالمية، بينما تشيلي والأرجنتين والصين تمثل 23 ٪ و 14 ٪ و 12 ٪ من الإنتاج على التوالي.

اهميته الليثيوم

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اكتشاف أول مخزون من الليثيوم فى إيران

يستخدم الليثيوم في الإلكترونيات المحمولة والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والأجهزة الطبية والأقمار الصناعية، كما يمكن لبطاريات الليثيوم أن تتيح التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في البصمة الكربونية للبلدان.

 

الاستفادة الاستراتيجية

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ابتكار تقنيات جديدة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم

يمكن للهند أن تستفيد استراتيجيًا من إنتاج الليثيوم الخاص بها بعدة طرق. يمكن للهند التحرك نحو استقلال الطاقة ، عن طريق تقليل حاجتها إلى استيراد الليثيوم والقضاء على المخاطر المرتبطة بتعطيل سلسلة التوريد. 


كما يمكن لاستخراج الليثيوم محليًا تمكين الهند من تطوير تقنيات متقدمة للمستقبل مثل السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة.

 

تحقيقا لهذه الغاية، أطلقت الحكومة الهندية العديد من المبادرات لتعزيز الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم أيون. وتشمل هذه المبادرات خطة مهمة التنقل الكهربائي الوطني والمخطط الأسرع لتبني وتصنيع المركبات الكهربائية.

 

يمكن أن يؤدي إنتاج مصادر طاقة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة إلى تعزيز النمو الاقتصادي للهند.
 

كما يمكن خلق وظائف جديدة والإيرادات من صادرات الليثيوم يمكن أن تولد تدفقات جديدة للإيرادات.

ليثيوم تكنولوجي الهند احتياطي ثروة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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