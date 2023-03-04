اكتشاف أول مخزون من الليثيوم فى إيران

أعلنت إيران عن اكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم، وهو مكوّن أساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، حسب وسائل إعلام رسمية.

ونقل التليفزيون الرسمي عن مسئول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة محمد هادي أحمدي، قوله اليوم السبت: "للمرة الأولى في إيران تم اكتشاف مخزون من الليثيوم في همدان".

ويُقدر هذا المخزون بـ"8.5 مليون طن"، حسب المدير العام لقسم التشغيل في الوزارة.

والليثيوم، الذي يُطلق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين"، ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ومن المفترض أن يسمح للسيارات بالاستغناء عن الوقود الذي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وهذا المعدن الأبيض ضروري كذلك لإنتاج البطاريات القابلة للشحن والمستخدمة في الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى.

وأفاد تقرير، نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في عام 2022، عن وجود 89 مليون طن من الليثيوم في كل أنحاء العالم.

وتعتبر أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين من أبرز الدول المنتجة لهذا المعدن.

وفي عام 2022، ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المكونات والتضخم عمومًا، في حين ازداد الطلب على وسائل النقل النظيف في كل أنحاء العالم.