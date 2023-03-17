البنتاجون: صفقة صواريخ توماهوك محتملة إلى أستراليا بقيمة 985 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، إن هناك موافقة على صفقة مٌحتملة من صواريخ توماهوك إلى أستراليا بقيمة 985 مليون دولار.

وكان قد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية زيد تارار، بأن الدعم الأمريكي لطائرات إف- 16 لدى السلاح الجوى الباكستاني لا يمثل مساعدة مالية أمريكية لباكستان.

وقال المتحدث الأمريكي، في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين بمدينة بالى الإندونيسية، إن طائرات إف- 16 المقاتلة يرجع عمرها إلى قرابة ثلاثين عاما مضت، وإن الدعم الأمريكى لهذه الطائرات ولقطع غيارها يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية سابقة فيما يتعلق بهذا الشأن.

وخلال الآونة الأخيرة ، افادت وزارة الدفاع الرومانية بإنها مهتمة بشدة بالحصول على دبابات أبرامز M1 Abrams الأمريكية لقواتها البرية، ووفقًا للميجور جنرال تيودور إنسيكا ، رئيس مديرية التسلح بوزارة الدفاع الرومانية ، تم اختيار أبرامز إم1 بعد أن تم تقييمها من قبل مسؤولين من الجيش، يأتي هذا الآن في الوقت الذي تحاول فيه عدد من دول الكتلة السوفيتية السابقة التخلص التدريجي من معداتها القديمة من الحقبة السوفيتية واستبدالها بمخزونات حديثة.

وأعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن إحباطه من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن استحواذها على طائرات إف-16 بلوك 70 (F-16 Block 70) التي تتحرك بوتيرة بطيئة.

وتسعى أنقرة لتحديث أسطولها الحالي لتحديث سلاحها الجوي وسعت لشراء 40 طائرة من طراز إف-16 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية وما يقرب من 80 عُدَّة تحديث من الولايات المتحدة ، وهي صفقة تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.

وقال أكار لوسائل الإعلام التركية: “تسير الصفقة ببطء بعض الشيء. وهي أهم مشكلة بالنسبة لنا. يبقى شراء 40 إف-16 بلوك 70 إلى جانب تحديث طائراتنا الأقدم من طراز إف-16 ، موضع تساؤل”.