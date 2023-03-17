الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد أذان الفجر فى شهر رمضان 2023

أذان الفجر
أذان الفجر

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2023، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المسلمين خلال الفترة الحالية ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، ومعروف أن كل مسلم يحرص على معرفة إمساكية رمضان 2023، والإمساكية تحتوي على مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

 

في هذا الإطار، نقدم للمتابعين إمساكية رمضان 2023، موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2023 وإمساكية الشهر كاملاً.

 

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2023 

الخميس 1 رمضان

الفجر: 04:29

الشروق: 05:56

الظهر: 12:02

العصر: 03:30

المغرب: 06:08

العشاء: 07:26

 

الجمعة 2 رمضان

الفجر: 04:27

الشروق: 05:54

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:26

 

السبت 3 رمضان

الفجر: 04:26

الشروق: 05:53

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:27

 

الأحد 4 رمضان

الفجر: 04:25

الشروق: 05:52

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

 

الاثنين 5 رمضان

الفجر: 04:23

الشروق: 05:51

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

 

الثلاثاء 6 رمضان

الفجر: 04:22

الشروق: 05:50

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:11

العشاء: 07:29

 

الأربعاء 7 رمضان

الفجر: 04:21

الشروق: 05:48

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:30

 

الخميس 8 رمضان

الفجر: 04:19

الشروق: 05:47

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:31

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2023 ودعاء استقبال الشهر الفضيل

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18

الشروق: 05:46

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:31

 

السبت 10 رمضان

الفجر: 04:17

الشروق: 05:45

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:32

 

الأحد 11 رمضان

الفجر: 04:15

الشروق: 05:44

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:14

العشاء: 07:33

 

الاثنين 12 رمضان

الفجر: 04:14

الشروق: 05:42

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:33

 

الثلاثاء 13 رمضان

الفجر: 04:13

الشروق: 05:41

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:34

 

الأربعاء 14 رمضان

الفجر: 04:11

الشروق: 05:40

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:35

 

الخميس 15 رمضان

الفجر: 04:10

الشروق: 05:39

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:36

 

الجمعة 16 رمضان

الفجر: 04:09

الشروق: 05:38

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:17

العشاء: 07:36

 

السبت 17 رمضان

الفجر: 04:07

الشروق: 05:36

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:37

 

الأحد 18 رمضان

الفجر: 04:06

الشروق: 05:35

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:38

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الاثنين 19 رمضان

الفجر: 04:05

الشروق: 05:34

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:19

العشاء: 07:39

 

الثلاثاء 20 رمضان

الفجر: 04:03

الشروق: 05:33

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

 

الأربعاء 21 رمضان

الفجر: 04:02

الشروق: 05:32

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

 

الخميس 22 رمضان

الفجر: 04:01

الشروق: 05:31

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:41

 

الجمعة 23 رمضان

الفجر: 03:59

الشروق: 05:30

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:42

 

السبت 24 رمضان

الفجر: 03:58

الشروق: 05:28

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:22

العشاء: 07:43

 

الأحد 25 رمضان

الفجر: 03:57

الشروق: 05:27

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44

 

الاثنين 26 رمضان

الفجر: 03:55

الشروق: 05:26

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44

 

الثلاثاء 27 رمضان

الفجر: 03:54

الشروق: 05:25

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:45

أجمل صور رمضان كريم 2023 ورسائل تهنئة شهر الصيام

الأربعاء 28 رمضان

الفجر: 03:53

الشروق: 05:24

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:46

 

الخميس 29 رمضان

الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:25

العشاء: 07:47.

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