موعد أذان الفجر فى شهر رمضان 2023

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2023، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المسلمين خلال الفترة الحالية ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، ومعروف أن كل مسلم يحرص على معرفة إمساكية رمضان 2023، والإمساكية تحتوي على مواقيت الصلاة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

في هذا الإطار، نقدم للمتابعين إمساكية رمضان 2023، موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2023 وإمساكية الشهر كاملاً.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2023

الخميس 1 رمضان

الفجر: 04:29

الشروق: 05:56

الظهر: 12:02

العصر: 03:30

المغرب: 06:08

العشاء: 07:26

الجمعة 2 رمضان

الفجر: 04:27

الشروق: 05:54

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:26

السبت 3 رمضان

الفجر: 04:26

الشروق: 05:53

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:09

العشاء: 07:27

الأحد 4 رمضان

الفجر: 04:25

الشروق: 05:52

الظهر: 12:01

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

الاثنين 5 رمضان

الفجر: 04:23

الشروق: 05:51

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:10

العشاء: 07:28

الثلاثاء 6 رمضان

الفجر: 04:22

الشروق: 05:50

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:11

العشاء: 07:29

الأربعاء 7 رمضان

الفجر: 04:21

الشروق: 05:48

الظهر: 12:00

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:30

الخميس 8 رمضان

الفجر: 04:19

الشروق: 05:47

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:12

العشاء: 07:31

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18

الشروق: 05:46

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:31

السبت 10 رمضان

الفجر: 04:17

الشروق: 05:45

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:13

العشاء: 07:32

الأحد 11 رمضان

الفجر: 04:15

الشروق: 05:44

الظهر: 11:59

العصر: 03:30

المغرب: 06:14

العشاء: 07:33

الاثنين 12 رمضان

الفجر: 04:14

الشروق: 05:42

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:33

الثلاثاء 13 رمضان

الفجر: 04:13

الشروق: 05:41

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:15

العشاء: 07:34

الأربعاء 14 رمضان

الفجر: 04:11

الشروق: 05:40

الظهر: 11:58

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:35

الخميس 15 رمضان

الفجر: 04:10

الشروق: 05:39

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:16

العشاء: 07:36

الجمعة 16 رمضان

الفجر: 04:09

الشروق: 05:38

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:17

العشاء: 07:36

السبت 17 رمضان

الفجر: 04:07

الشروق: 05:36

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان

الفجر: 04:06

الشروق: 05:35

الظهر: 11:57

العصر: 03:30

المغرب: 06:18

العشاء: 07:38

الاثنين 19 رمضان

الفجر: 04:05

الشروق: 05:34

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:19

العشاء: 07:39

الثلاثاء 20 رمضان

الفجر: 04:03

الشروق: 05:33

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان

الفجر: 04:02

الشروق: 05:32

الظهر: 11:56

العصر: 03:30

المغرب: 06:20

العشاء: 07:40

الخميس 22 رمضان

الفجر: 04:01

الشروق: 05:31

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:41

الجمعة 23 رمضان

الفجر: 03:59

الشروق: 05:30

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:21

العشاء: 07:42

السبت 24 رمضان

الفجر: 03:58

الشروق: 05:28

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:22

العشاء: 07:43

الأحد 25 رمضان

الفجر: 03:57

الشروق: 05:27

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44

الاثنين 26 رمضان

الفجر: 03:55

الشروق: 05:26

الظهر: 11:55

العصر: 03:30

المغرب: 06:23

العشاء: 07:44

الثلاثاء 27 رمضان

الفجر: 03:54

الشروق: 05:25

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:45

الأربعاء 28 رمضان

الفجر: 03:53

الشروق: 05:24

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:24

العشاء: 07:46

الخميس 29 رمضان

الفجر: 03:51

الشروق: 05:23

الظهر: 11:54

العصر: 03:30

المغرب: 06:25

العشاء: 07:47.