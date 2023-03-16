الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2023 ودعاء استقبال الشهر الفضيل

رمضان 2023
رمضان 2023

أيام قليلة تفصل  المسلمين في بقاع الأرض عن استقبال شهر رمضان المبارك، وفي مصر يتساءل المصريون عبر محركات البحث عن إمساكية شهر رمضان المبارك 2023 خاصة أن هيئة البحوث الفلكية حددت بداية الشهر ونهايته وتوقيتات الصلاة في الفروض الخمسة، وبالتوازي من المفترض أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1444 في 29 شعبان 1444، وحددت إمساكية رمضان 2023 مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام في كل المحافاظات.

إمساكية رمضان 2023

وحددت هيئة المساحة المصرية ومعهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، إمساكية رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في كل محافظات الجمهورية وعدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان وفي مختلف أيامه وحتى نهايته.

وبحسب الإمسكاية، يكون اليوم الأول من شهر رمضان هو أقصر الأيام في عدد ساعات الصيام، وأصدرت هيئة المساحة المصرية، إمساكية رمضان 2023 في كل المدن ومحافظات الجمهورية.

إمساكية شهر رمضان 2023 pdf وأدعية استقبال الشهر الكريم

إمساكية رمضان 2023 في مصر|موعد آذان المغرب في أول أيام الشهر

أهمية إصدار  إمساكية شهر رمضان المبارك 2023

ويستفاد المسلمون من إصدار إمساكية رمضان كل عام كونها توفر مواعيد الإفطار والأذان في  كل المحافظات والمدن المصرية وعدد ساعات الصيام فيها في كل أيام شهر رمضان 1444، ومواقيت الصلاة وموعد الإفطار والسحور والإمساك في شهر رمضان 1444.

أول أيام شهر رمضان المبارك 2023

وبحسب التوقعات الفلكية، تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444 هجرية فلكياً يوم الخميس الموافق 23 مارس، وأن عدد أيام شهر رمضان  لهذا العام وفق الحسابات الفلكية ستكون 29 يوما وينتهي 20 أبريل 2023.

إمساكية شهر رمضان 2023

ويكون غرة شهر رمضان هو الخميس المقبل وأطول أيام الصيام في هذا الشهر حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و 59 دقيقة بأول أيام شهر رمضان المبارك.

إمساكية 1 رمضان 2023

 السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

دعاء استقبال شهر رمضان الكريم 

اللَّهُمَّ اجعلْ صِيامي فِيهِ صِيامَ الصَّائمين، وقيامِي فِيهِ قِيامَ القَائمين، ونبّهني فِيهِ عَنْ نَومةِ الغَافلين، اللَّهُمَّ قوِّني فِيهِ عَلى إقامةِ أمرِكَ، وأذِقني فِيهِ حَلاوةَ ذِكركَ، وأوزعني فِيهِ لأداءِ شُكرِكَ بكَرَمِكَ، واحفَظْني فِيهِ بحفظِكَ وسَترِكَ يا أبصَرَ النَّاظِرين.

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إمساكية شهر رمضان 2023 pdf وأدعية استقبال الشهر الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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