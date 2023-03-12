إمساكية رمضان 2023 في مصر|موعد آذان المغرب في أول أيام الشهر

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك وهو الشهر الأحب للمسلمين في كل بقاع الأرض، وفي هذه الأثناء يستعد المصريون لاستقبال شهر رمضان بشراء السلع والاحتياجات من لحوم وياميش وغيرها، لكن من ناحية أخرى يحرص المصريون على اقتناء إمساكية شهر رمضان 2023 ويبحثون عنها إلكترونيًا خاصة أن معهد البحوث الفلكية؛ لمعرفة مواعيد الإمساك وأذان الفجر لبدء الصيام ثم الإفطار مع حلول المغرب.

فضل شهر رمضان 2023

ومن المتبع لدى المسلمين أن شهر رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وياقرب فيه العباد إلى الله بكل المستطاع كونه شهر العتق والرحمة والغفران، وشهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، ويجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات، وفي أوله الرحمة ووسطه المغفرة وأخره العتق من النار.

إمساكية شهر رمضان 2023

يذكر أن إمساكية شهر رمضان تحوي العديد من التفاصيل، من بينها موعد أذان المغرب وبدء الإفطار، وموعد الإمساك عن الطعام استعدادًا لانطلاق يوم صيام جديد، فضلا عن تضمنها موعد أذان الفجر والشروق وباقي الصلوات طوال اليوم.

موعد أول يوم رمضان 2023

وفقًا للحسابات الفلكية المعلنة من معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالم فإن أول أيام شهر رمضان الكريم لسنة 1444 هجرية يأتي يوم الخميس 23 مارس، ويستمر حتى يوم 20 أبريل فمن المتوقع أن يكون الصوم هذا العام 29 يومًا فقط.

إمساكية رمضان 2023 في مصر.. عدد ساعات صوم أول يوم رمضان

وفقاً للحسابات الفلكية، تبدأ إمساكية رمضان 2023 في مصر بيوم الخميس 23 مارس 2023، حيث يصوم المسلمون في أول أيام الشهر الفضيل ما يقرب من 13 ساعة ونصف.

ويؤخذ في الاعتبار فروق التوقيت بين مدن ومحافظات مصر المختلفة، فإن أذان فجر أول أيام شهر رمضان في العاصمة القاهرة يكون في حدود الساعة 4:35 صباحا، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 6:15 دقيقة تقريبا وتتفاوت بالتقديم والتأخير الموعد في مختلف المناطق.

ساعات الصوم في آخر أيام رمضان 2023

ووفقًا لإمسكاية شهر رمضان المبارك ينتهي الشهر بصوم أغلب سكان مصر نحو 14 ساعة ونصف الساعة، حيث يؤذن لصلاة الفجر في حدود 4:00 صباحا والمغرب الساعة 6:30 تقريبًا، وبالتالي يكون هو أطول ساعات الشهر صومًا.