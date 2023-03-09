تعرف على إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان 2023، ويبحث الكثير من المسلمين حول العالم، وتحديدًا في مصر عن إمساكية شهر رمضان 2023، خاصًة أن شهر رمضان الكريم هو شهر الصيام والعبادة، وفي هذا الشهر الكريم يحاول الإنسان التقرب إلى الله والتضرع إليه طلبًا للمغفرة والعفو من المولى عز وجل، من خلال أعمال الخير والصلوات الخمس إلى جانب النوافل، والتي يرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية..

إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب

اليوم رمضان صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 رمضان- 23 مارس، 2023 04:39 ص 06:04 ص 12:10 م 03:38 م 06:15 م 07:45 م

الجمعة 2 رمضان- 24 مارس، 2023 04:38 ص 06:03 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م

السبت 3 رمضان- 25 مارس، 2023 04:37 ص 06:02 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م

الأحد 4 رمضان- 26 مارس، 2023 04:36 ص 06:00 ص 12:09 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م

الإثنين 5 رمضان- 27 مارس، 2023 04:34 ص 05:59 ص 12:08 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م

الثلاثاء 6 رمضان- 28 مارس، 2023 04:33 ص 05:58 ص 12:08 م 03:38 م 06:18 م 07:48 م

الأربعاء 7 رمضان- 29 مارس، 2023 04:32 ص 05:57 ص 12:08 م 03:38 م 06:19 م 07:49 م

الخميس 8 رمضان- 30 مارس، 2023 04:29 ص 05:54 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م

الجمعة 9 رمضان- 31 مارس، 2023 04:28 ص 05:53 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م

السبت 10 رمضان- 01 أبريل، 2023 04:26 ص 05:52 ص 12:07 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م

الأحد 11 رمضان- 02 أبريل، 2023 04:25 ص 05:51 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م

الإثنين 12 رمضان- 03 أبريل، 2023 04:24 ص 05:50 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م

الثلاثاء 13 رمضان- 04 أبريل، 2023 04:22 ص 05:48 ص 12:06 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م

الأربعاء 14 رمضان- 05 أبريل، 2023 04:21 ص 05:47 ص 12:05 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م

الخميس 15 رمضان- 06 أبريل، 2023 04:19 ص 05:46 ص 12:05 م 03:38 م 06:24 م 07:54 م

الجمعة 16 رمضان- 07 أبريل، 2023 04:18 ص 05:45 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م

السبت 17 رمضان- 08 أبريل، 2023 04:17 ص 05:44 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م

الأحد 18 رمضان- 09 أبريل، 2023 04:15 ص 05:43 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م

الإثنين 19 رمضان- 10 أبريل، 2023 04:14 ص 05:41 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م

الثلاثاء 20 رمضان- 11 أبريل، 2023 04:13 ص 05:40 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م

الأربعاء 21 رمضان- 12 أبريل، 2023 04:11 ص 05:39 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م

الخميس 22 رمضان- 13 أبريل، 2023 04:10 ص 05:38 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م

الجمعة 23 رمضان- 14 أبريل، 2023 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

السبت 24 رمضان- 15 أبريل، 2023 04:07 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الأحد 25 رمضان- 16 أبريل، 2023 04:06 ص 05:35 ص 12:02 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الإثنين 26 رمضان- 17 أبريل، 2023 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م

الثلاثاء 27 رمضان- 18 أبريل، 2023 04:03 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م

الأربعاء 28 رمضان- 19 أبريل، 2023 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الخميس 29 رمضان- 20 أبريل، 2023 04:01 ص 05:30 ص 12:02 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م

الجمعة 30 رمضان- 21 أبريل، 2023 04:00 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م