إمساكية الصيام والإفطار.. مواعيد الصلاة في رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة
يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان، حيث يزداد الاهتمام بإقامة الشعائر الدينية مع الروحانيات التي تسيطر على المسلمين طوال ساعات الصيام في شهر رمضان.
ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وخاصة آذان الفجر الذي يعلن بداية الصيام، وآذان المغرب الذي يأذن للمسلمين بتناول طعام الإفطار.
إمساكية شهر رمضان 2023
ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.
مواعيد الصلاة في رمضان 2023
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الخميس
|1
|23 مارس، 2023
|04:39 ص
|06:04 ص
|12:10 م
|03:38 م
|06:15 م
|07:45 م
|الجمعة
|2
|24 مارس، 2023
|04:38 ص
|06:03 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|السبت
|3
|25 مارس، 2023
|04:37 ص
|06:02 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأحد
|4
|26 مارس، 2023
|04:36 ص
|06:00 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأثنين
|5
|27 مارس، 2023
|04:34 ص
|05:59 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الثلاثاء
|6
|28 مارس، 2023
|04:33 ص
|05:58 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:18 م
|07:48 م
|الأربعاء
|7
|29 مارس، 2023
|04:32 ص
|05:57 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:19 م
|07:49 م
|الخميس
|8
|30 مارس، 2023
|04:29 ص
|05:54 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|الجمعة
|9
|31 مارس، 2023
|04:28 ص
|05:53 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|السبت
|10
|01 أبريل، 2023
|04:26 ص
|05:52 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأحد
|11
|02 أبريل، 2023
|04:25 ص
|05:51 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأثنين
|12
|03 أبريل، 2023
|04:24 ص
|05:50 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل، 2023
|04:22 ص
|05:48 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأربعاء
|14
|05 أبريل، 2023
|04:21 ص
|05:47 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الخميس
|15
|06 أبريل، 2023
|04:19 ص
|05:46 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:24 م
|07:54 م
|الجمعة
|16
|07 أبريل، 2023
|04:18 ص
|05:45 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|السبت
|17
|08 أبريل، 2023
|04:17 ص
|05:44 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأحد
|18
|09 أبريل، 2023
|04:15 ص
|05:43 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:26 م
|07:56 م
|الأثنين
|19
|10 أبريل، 2023
|04:14 ص
|05:41 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل، 2023
|04:13 ص
|05:40 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|الأربعاء
|21
|12 أبريل، 2023
|04:11 ص
|05:39 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|الخميس
|22
|13 أبريل، 2023
|04:10 ص
|05:38 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|الجمعة
|23
|14 أبريل، 2023
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|السبت
|24
|15 أبريل، 2023
|04:07 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأحد
|25
|16 أبريل، 2023
|04:06 ص
|05:35 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأثنين
|26
|17 أبريل، 2023
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل، 2023
|04:03 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأربعاء
|28
|19 أبريل، 2023
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الخميس
|29
|20 أبريل، 2023
|04:01 ص
|05:30 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الجمعة
|30
|21 أبريل، 2023
|04:00 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م