الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمساكية الصيام والإفطار.. مواعيد الصلاة في رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة

الصيام
الصيام

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان، حيث يزداد الاهتمام بإقامة الشعائر الدينية مع الروحانيات التي تسيطر على المسلمين طوال ساعات الصيام في شهر رمضان.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وخاصة آذان الفجر الذي يعلن بداية الصيام، وآذان المغرب الذي يأذن للمسلمين بتناول طعام الإفطار.

إمساكية شهر رمضان 2023

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة. 

مواعيد الصلاة في رمضان 2023

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023

سعر كرتونة رمضان 2023 ومنافذ أهلا رمضان في القاهرة

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:39 ص06:04 ص12:10 م03:38 م06:15 م07:45 م
الجمعة224 مارس، 202304:38 ص06:03 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
السبت325 مارس، 202304:37 ص06:02 ص12:09 م03:38 م06:16 م07:46 م
الأحد426 مارس، 202304:36 ص06:00 ص12:09 م03:38 م06:17 م07:47 م
الأثنين527 مارس، 202304:34 ص05:59 ص12:08 م03:38 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:33 ص05:58 ص12:08 م03:38 م06:18 م07:48 م
الأربعاء729 مارس، 202304:32 ص05:57 ص12:08 م03:38 م06:19 م07:49 م
الخميس830 مارس، 202304:29 ص05:54 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
الجمعة931 مارس، 202304:28 ص05:53 ص12:07 م03:38 م06:20 م07:50 م
السبت1001 أبريل، 202304:26 ص05:52 ص12:07 م03:38 م06:21 م07:51 م
الأحد1102 أبريل، 202304:25 ص05:51 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:24 ص05:50 ص12:06 م03:38 م06:22 م07:52 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:22 ص05:48 ص12:06 م03:38 م06:23 م07:53 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:21 ص05:47 ص12:05 م03:38 م06:23 م07:53 م
الخميس1506 أبريل، 202304:19 ص05:46 ص12:05 م03:38 م06:24 م07:54 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:18 ص05:45 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
السبت1708 أبريل، 202304:17 ص05:44 ص12:05 م03:38 م06:25 م07:55 م
الأحد1809 أبريل، 202304:15 ص05:43 ص12:04 م03:38 م06:26 م07:56 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:14 ص05:41 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:13 ص05:40 ص12:04 م03:38 م06:27 م07:57 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:11 ص05:39 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الخميس2213 أبريل، 202304:10 ص05:38 ص12:03 م03:38 م06:28 م07:58 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:09 ص05:37 ص12:03 م03:38 م06:29 م07:59 م
السبت2415 أبريل، 202304:07 ص05:36 ص12:03 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأحد2516 أبريل، 202304:06 ص05:35 ص12:02 م03:38 م06:30 م08:00 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:05 ص05:34 ص12:02 م03:38 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:03 ص05:33 ص12:02 م03:37 م06:31 م08:01 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:02 ص05:31 ص12:02 م03:37 م06:32 م08:02 م
الخميس2920 أبريل، 202304:01 ص05:30 ص12:02 م03:37 م06:33 م08:03 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:00 ص05:29 ص12:01 م03:37 م06:33 م08:03 م
رمضان مواعيد الصلاة في رمضان اذان الفجر اذان المغرب طعام الإفطار إمساكية شهر رمضان 2023

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