إمساكية الصيام والإفطار.. مواعيد الصلاة في رمضان 2023 حسب توقيت القاهرة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان، حيث يزداد الاهتمام بإقامة الشعائر الدينية مع الروحانيات التي تسيطر على المسلمين طوال ساعات الصيام في شهر رمضان.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 وخاصة آذان الفجر الذي يعلن بداية الصيام، وآذان المغرب الذي يأذن للمسلمين بتناول طعام الإفطار.

إمساكية شهر رمضان 2023

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد الصلاة في رمضان 2023 حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

مواعيد الصلاة في رمضان 2023