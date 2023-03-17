مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 17-3-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس في مواعيدها التي تتغير بصورة شبه يومية مع تغير طول الليل والنهار، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 17-3-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

آذان الظُّهْر ١٢:٠٤ م

آذان العَصر ٣:٢٩ م

آذان المَغرب ٦:٠٣ م

آذان العِشاء ٧:٢٠ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

آذان الفجْر ٤:٤٤ ص

الشروق ٦:١١ ص

آذان الظُّهْر ١٢:٠٩ م

آذان العَصر ٣:٣٤ م

آذان المَغرب ٦:٠٨ م

آذان العِشاء ٧:٢٦ م



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

آذان الفجْر ٤:٢٨ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

آذان الظُّهْر ١١:٥٢ ص

آذان العَصر ٣:١٧ م

آذان المَغرب ٥:٥١ م

آذان العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

آذان الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

آذان الظُّهْر ١٢:٠٤ م

آذان العَصر ٣:٢٩ م

آذان المَغرب ٦:٠٥ م

آذان العِشاء ٧:١٩ م