برلمانية: مصر تخطو خطوات سباقة في مجال الرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الصناعي

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية يؤكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف التكنولوجي، في ظل اعتمادها الخطة الاستراتيجية التنموية للتحول الرقمي.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها اليوم، أن القيادة السياسية تقود الدولة للوصول إلي أعلي مستوي من الخدمات العامة للمواطنين وأيضا لإدارة الأزمات بسيناريوهات ترتكز على معايير تكنولوجية سريعة في ظل التحول التكنولوجي التي تشهده العالم، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة استطاعت الدولة المصرية أن تخطو خطوات جيدة نحو الرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما أن الدولة تبذل قصاري جهدها في دعم كافة الجهات والمؤسسات بالتقنيات التي تسهم في التحول الرقمي السريع فضلا عن الشراكات التعاونية كالوثيقة التي تم عقدها بين وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أن الطفرة التنموية التي حققتها الدولة المصرية على كافة الأصعدة أساسها بعد تنموي تكنولوجي يخدم علي الملف التنموي المصري كما أضافت موضحة أثق تمام الثقة في مهام الدولة المصرية لتعزيز التكنولوجيا من أجل إيجاد فرص وحلول تكنولوجية تخفف أعباء أي تحديات وعواقب تواجهها الدولة حيث اختتمت قائلة من المتوقع أن نتحول إلى اقتصاد رقمي في ظل الدعم التكنولوجي لكافة المشاريع التنموية الجديدة .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أمر بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشدداً على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب بكر البيومي.