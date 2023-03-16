الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مظاهرات احتجاجية أمام السفارات فى تل أبيب.. باحث يوضح

مظاهرات احتجاجية
مظاهرات احتجاجية في تل أبيب

أوضح نظير مجلي، الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، دلالة الهجوم من الجماعات والأحزاب الدينية على رئيس الحكومة، قائلاً: "إنه توجد محاولة انقلاب ليست على القضاء وحده، وإنما تقول الحكومة إنه انقلاب على جهاز القضاء، لأنها تريد أن تستغل غضب الناس من القضاء". 

وأضاف مجلي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن القضاء الإسرائيلي معروف بأنه قوة كبيرة وذات سطوة عالية وغرور وغطرسة، وتبتعد كثيراً عن العدالة، وتماطل كثيرًا في دراسة القضايا، وبالتالي فإن الجمهور غاضب من القضايا. 

وأوضح الكاتب والباحث السياسي أن الحكومة تركز على هذا البند في الخطة الشاملة لتقويض أركان أسس الديمقراطية بمختلف المجالات الأخرى من الإعلام، البحث العلمي، ودور الأكاديميين والخبراء والجيش والشرطة والأمن، لافتاُ إلى أن الدولة العميقة كلها مستهدفة في إسرائيل وهي التي ترد وتقوم بهذه المظاهرات الضخمة، وهي السر وراء إنجاح هذه المظاهرات لفترة طويلة، لأنها ابتعدت عن الأسبوع الحادي عشر الآن، حيث ينزل الناس إلى الشوارع والحكومة ترد باستهتار في هذا الأمر، كما يوجد جو متوتر للغاية.

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