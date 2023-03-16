الحل فى الكاميرات.. لغز داخل فندق سياج المهجور

تباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة تحرياتها حول جثمان شخص عثر عليه متحللا داخل فندق سياج المهجور، حيث تفحص بلاغات التغيب كما يتم مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من جهودها بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، للوقوف على ملابسات العثور على جثة شاب متحللة داخل بئر المصعد في فندق سياج المهجور بالهرم غرب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ من غفير فندق سياج المهجور في الهرم، أفاد فيه بالعثور على جثمان شاب متحللا داخل بئر مصعد الفندق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه، ومتحللة ومتواجدة داخل بئر المصعد في فندق سياج المهجور، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

أجرت أجهزة أمن الجيزة تحريات موسعة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للوقوف على أسباب العثور على جثمان الشاب وملابسات الواقعة، حيث تم نقل الجثمان إلى المشرحة للتوصل إلى هويته وكشف أسباب الوفاة.