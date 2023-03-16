مدبولى يفتتح مراكز علامات تجارية بـ«اقتصادية القناة»: الدولة حريصة على دعم وتشجيع التصنيع المحلى والتصدير

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال جولة اليوم، عددًا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة، وتفقد مشروعات صناعية للقطاع الخاص، تستهدف التصدير، مؤكدًا حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار ودعم الاقتصاد.

مركز لوجستى لـ«مرسيدس- بنز» يستوعب 12 ألف سيارة سنويًا

شهد رئيس الوزراء، فى بداية الجولة، افتتاح المركز اللوجستى لشركة مرسيدس- بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن المشروع أحد المراكز اللوجستية التى تهتم المنطقة الاقتصادية بوجودها، وأكد أن هذا المشروع المهم يأتى ضمن جهود المنطقة الاقتصادية فى استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى القطاعات المستهدفة، وضخ استثمارات أجنبية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية ويحقق التنمية المنشودة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يعزز الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة الاقتصادية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذى لشركة «مرسيدس- بنز» مصر، الذى أوضح أن المركز اللوجستى لمرسيدس يبدأ بهذه الخطوة التشغيل الفعلى، حيث أقيم المركز بتكلفة استثمارية تصل لنحو ٣٥ مليون جنيه، على مساحة ٢٠ ألف م٢، مضيفًا أن المركز يستطيع التعامل مع ١٢ ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر مستقبلًا، إلى جانب استقبال السيارات، دخول قطع الغيار ومكونات ومستلزمات الإنتاج أيضًا.

«هنج تونج» تُصنع أليافًا ضوئية بخبرات صينية وأيادٍ مصرية

تفقد مدبولى مصنع مجموعة «هنج تونج أوبتيك إليكتريك مصر»، للألياف الضوئية، الذى يعد أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين»- «تيدا مصر»، التى تستعد لاستقطاب صناعات عديدة أخرى، خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار.

وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من تونى فانج، المدير التنفيذى للشركة، أوضح خلاله أن مجموعة «هنج تونج» تعد أكبر شركة مُصنعة للألياف الضوئية وكابلات الطاقة فى الصين، وتغطى مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وأوضح رئيس الشركة أن «هنج تونج مصر للألياف» وقّعت عقدًا للتعاون مع «تيدا»، وهى ملتزمة ببناء أكبر مركز للبحث والتطوير لكابلات الألياف الضوئية وأكثرها تقدمًا وتصنيعها وتسليمها فى مصر.

وقال «فانج» إن مصنع الشركة فى منطقة «تيدا» يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات تبلغ ستة ملايين دولار، على مساحة ٥٩٠٤م٢ كمرحلة أولى تم إطلاقها فى أبريل الماضى، ويتيح ١٠٠ فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو مليونى وحدة.

«مايديا» تنتج غسالات أطباق بمكون محلى 60%

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة «مايديا» للغسالات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا- مصر»، واستمع إلى شرح من تشن وى وى جيمس، المدير العام للمصنع، الذى أوضح أن الشركة تختص بتصنيع وإنتاج غسالات الأطباق، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو ١.٥ مليون غسالة سنويًا، ويقام على مساحة ٦٠ ألف م٢، ويضم ٢٧٠ عمالة مباشرة وغير مباشرة، وأقيم بتكلفة استثمارية ٢٥ مليون دولار.

وأكد أن المصنع يعد الأول فى تخصصه فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعمل فى تصنيع غسالات الأطباق بتكنولوجيا حديثة، ويتم توجيه ٨٠٪ من الإنتاج للتصدير للأسواق الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط ودول إفريقيا.

ولفت «جيمس» إلى أن الشركة تستهدف توطين صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر، حيث تمتلك الشركة مصنعًا آخر للغسالات فى مدينة السادس من أكتوبر، ينتج بنسبة مكون محلى تصل إلى ٦٠٪.

ألياف ضوئية من إنتاج «بنية» و«العربية للتصنيع» و«كورنينج» الأمريكية

تفقد مدبولى مصنع «بنية» لكابلات الألياف الضوئية، إحدى شركات مجموعة «بنية» المقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

واستمع إلى شرح من المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى للمجموعة، الذى أكد أن مصنع «بنية» يعد أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وجرى إنشاؤه على مساحة ٦٠ ألف متر مربع.

وأضاف: «المصنع حاليًا فى مرحلة التشغيل التجريبى، ومن المخطط أن يغطى احتياجات مصر من كابلات الألياف الضوئية، ويصدر إلى دول المنطقة، وهو ما يسهم فى تحقيق خطة الدولة فى زيادة الصادرات، وتوطين صناعة التكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلى وتعظيم شعار صنع فى مصر».

وأوضح «مكى» أن مصنع «بنية لكابلات الألياف الضوئية» هو نتاج الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع بالتحالف مع «كورنينج» الأمريكية، وبلغت التكلفة الاستثمارية فى المرحلة الأولى نحو ٧٥٠ مليون جنيه لتستهدف من خلاله مجموعة «بنية» تعميق نسبة الإنتاج المحلى ورفع نسبة المكون المصرى فى المنتجات، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المصنع إلى نحو ٢٥ ألف كيلومتر من الكابلات، ونحو ٤ ملايين كيلومتر من الألياف الضوئية سنويًا.

«أتيكو فارما» تضخ محاليل وأدوية لتغطية احتياجات إفريقيا والدول العربية

تفقد مصطفى مدبولى مشروع شركة «أتيكو فارما إيجيبت» للأدوية واستمع لشرح من المهندس وحيد العتيق، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذى أوضح أن المشروع يختص بصناعة المحاليل الطبية الوريدية والأدوية ذات التقنية العالية، ويعد أول وأكبر مصنع للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتجاوزت التكلفة الاستثمارية له المليار جنيه بخلاف التوسعات الجارى تنفيذها، ويتمتع بقيمة مضافة كبيرة، حيث إن منتجاته من المحاليل الطبية الوريدية تعد منتجًا دوائيًا استراتيجيًا. وأضاف أن المصنع مُجهز بأحدث التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، حيث يعمل جميع خطوط الإنتاج بشكل آلى طبقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، والاشتراطات العالمية للتصنيع الجيد، ويغطى المشروع احتياجات السوق المحلية، كما توجه النسبة الأكبر من إنتاجه للتصدير إلى دول إفريقيا والكوميسا والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، بما يحقق اكتفاء ذاتيًا ووفرة فى العملة الأجنبية، ويزيد من حجم الصادرات المصرية. ولفت مسئول الشركة إلى أن المصنع مقام على مساحة نحو ٢٠ ألف م٢ بالقطاع الصناعى الأول بالعين السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى ٣٥ مليون زجاجة محاليل طبية وريدية من مختلف الأنواع والأحجام، ويتيح نحو ٥٠٠ فرصة عمل مباشرة، وأكثر من ١٢٠٠ فرصة غير مباشرة، وقد بدأ المشروع الإنتاج اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٢.

معمل فحص لتسهيل عمل الحجر الزراعى

شهد «مدبولى» افتتاح معمل الفحص للحجر الزراعى بميناء العين السخنة، وأكد أن افتتاح هذا المعمل يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باتخاذ الإجراءات التى من شأنها الإسراع فى عملية الإفراج الجمركى عن البضائع، والحد من تكدس الواردات بموانئ الوصول؛ من أجل تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول، بما يتماشى مع التزامات مصر باتفاقية تسهيل التجارة.