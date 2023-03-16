الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق “القاهرة ـ أسيوط” الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابت تنوعت بين جروح وكدمات متفرقة الجسم، وجري نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الدولى.

كانت البداية بتلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيار ملاكي على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز أمام مدخل وادي الريان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارت الاسعاف وتبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة شخصين.

وتبين من مرفق الأسعاف إصابة «تامر.س.ع.ال»، 40 سنة، و«أحمد.ع.ال.ال»، 57 سنة، وكلاهما مقيمين بمحافظة القاهرة، حيث تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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