الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شبانة: تخصيص شقق ومقابر للصحفيين فى جميع أنحاء الجمهورية

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين والمرشح على العضوية بانتخابات النقابة، المقرر لها غدا الجمعة، أنه تم الاتفاق مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص حصة من الوحدات السكنية للصحفيين فى كل المشروعات التى تطرحها الوزارة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال شبانة إن جهود النقيب ضياء رشوان مع جهود لجنة الإسكان التى يتشرف برئاستها بالنقابة جاءت إيجابية للغاية وأن الوزير استقبلهما بمكتبه ووافق على التخصيص بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز بالإضافة إلى تخصيص حصة من المقابر للصحفيين .

وأكد شبانة أن الوحدات بالعديد من المدن بالجمهورية لخدمة جموع الصحفيين منها الشيخ زايد والمنصورة الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة و١٥ مايو وحدائق أكتوبر والشروق وغرب قنا وناصر "غرب أسيوط" ودمياط الجديدة وقطامية جاردنز والعلمين الجديدة.

وأشار شبانة إلى أن عدد كبير من الصحفيين سيستفيد من هذا التخصيص، مؤكدا أنه والنقيب ضياء رشوان قد وجها شكر الجماعة الصحفية للوزير والدولة المصرية على هذا التجاوب السريع.

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