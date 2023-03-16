ابن الأم المثالية في أسوان: قصة كفاح أمي تستحق.. ونفسنا تزور بيت الله الحرام

فازت رضا عبدالحميد إسماعيل أبوالعلا، المقيمة بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات.

وقال أحمد كامل، نجل الأم المثالية، إنههم شعروا بفرحة لا توصف عند علمهم بفوز والدتهم بلقب الأم المثالية، كونه رد لجزء بسيط عن معاناتها معهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف كامل لـ"الدستور"، أن والدته لديها قصة كفاح منذ 36 عامًا بسببها حصلت على الأم المثالية، حيث أنه توفي والده منذ هذا الوقت وتركه طفل رضيع، و3 أشقاء بنات أيضًا، ووالدته تحملت المتاعب كثيرًا حتى تستطيع تربيتهم على أكمل وجه وجعلتهم من أصحاب المؤهلات العليا، مشيرًا إلى أن والدته ربة منزل واعتمدت في تربيتهم على معاش والده الذي كان يعمل ملاحظ بلوك في هيئة السكة الحديد.

وأوضح أن قصة كفاح والدته تستحق أن تتوج بـ"الأم المثالية"، حيث أنها وقفت بجانبهم وربتهم على أكمل وجه، حتى حصل هو على مؤهل عالي -ليسانس لغة عربية-، وشقيقاته الفتيات الـ3 أيضًا حصلوا على مؤهلات عليا -بكالوريوس كلية الدراسات الإسلامية-.

وتابع أحمد كامل لـ"الدستور": "كنا متوقعين إنها تكسب لأن قصة كفاحها تستاهل، هي تعبت معانا كتير، فرحنا لما عرفنا، ونفسنا تروح زيارة لبيت الله الحرام سواء رحلة حج أو عمرة، وده هيكون تعويض تعبها معانا السنين اللي فاتت".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بيان أسماء الأمهات المثاليات المكرمات بالمحافظات.