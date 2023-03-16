الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ابن الأم المثالية في أسوان: قصة كفاح أمي تستحق.. ونفسنا تزور بيت الله الحرام

رضا عبدالحميد إسماعيل
رضا عبدالحميد إسماعيل أبوالعلا الأم المثالية

فازت رضا عبدالحميد إسماعيل أبوالعلا، المقيمة بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات.

وقال أحمد كامل، نجل الأم المثالية، إنههم شعروا بفرحة لا توصف عند علمهم بفوز والدتهم بلقب الأم المثالية، كونه رد لجزء بسيط عن معاناتها معهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف كامل لـ"الدستور"، أن والدته لديها قصة كفاح منذ 36 عامًا بسببها حصلت على الأم المثالية، حيث أنه توفي والده منذ هذا الوقت وتركه طفل رضيع، و3 أشقاء بنات أيضًا، ووالدته تحملت المتاعب كثيرًا حتى تستطيع تربيتهم على أكمل وجه وجعلتهم من أصحاب المؤهلات العليا، مشيرًا إلى أن والدته ربة منزل واعتمدت في تربيتهم على معاش والده الذي كان يعمل ملاحظ بلوك في هيئة السكة الحديد.

وأوضح أن قصة كفاح والدته تستحق أن تتوج بـ"الأم المثالية"، حيث أنها وقفت بجانبهم وربتهم على أكمل وجه، حتى حصل هو على مؤهل عالي -ليسانس لغة عربية-، وشقيقاته الفتيات الـ3 أيضًا حصلوا على مؤهلات عليا -بكالوريوس كلية الدراسات الإسلامية-.

وتابع أحمد كامل لـ"الدستور": "كنا متوقعين إنها تكسب لأن قصة كفاحها تستاهل، هي تعبت معانا كتير، فرحنا لما عرفنا، ونفسنا تروح زيارة لبيت الله الحرام سواء رحلة حج أو عمرة، وده هيكون تعويض تعبها معانا السنين اللي فاتت".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بيان أسماء الأمهات المثاليات المكرمات بالمحافظات. 

الأم المثالية أسوان رضا عبدالحميد إسماعيل أبو العلا الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان سلوا بحرى كوم امبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

نجلة الأم المثالية بالإسكندرية: تعبت في تربيتنا وربت أشقائها وأبناء شقيقتها المتوفية

مد إدراج جماعة الإخوان و5 سيدات على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

وزير التعليم: لدينا 52 مدرسة فنية تكنولوجية ونسعى للتوسع إلى 420 مدرسة

الجارديان تكشف تفاصيل جديدة عن فقدان ليبيا 2.5 طن من اليورانيوم

«حاربوا الظروف واصبروا».. رسالة الأم المثالية في مطروح لكل الأمهات

الأم المثالية بالبحيرة: «كافحت مع زوجى لتربية أبنائى وأمنيتى زيارة بيت الله الحرام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية