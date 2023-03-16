الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|محمد منير يقدّم تتر «سره الباتع» وقائمة بيراميدز الأبرز على «جوجل»

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني «جوجل» والتريند خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

- محمد منير يقدّم أغنية «سره الباتع».. وخالد يوسف: أكثر ما سيبقى في وجدان الناس

 

منير

أعلن المخرج خالد يوسف عن تقديم الفنان محمد منير أغنية مسلسله الجديد «سره الباتع»، وهو العمل الذي يعرض في شهر رمضان المقبل.

ونشر خالد يوسف عبر فيسبوك صور تسجيل الكينج للأغنية، وعلّق قائلاً:

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- قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بالكونفيدرالية

بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لرحلة المغرب لخوض مباراة الجيش الملكي، في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية.

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- بعد الأزمة المصرفية الأمريكية.. إقبال كبير على الذهب في الأسواق المالية

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات، اليوم الخميس،  بشكل طفيف بعد عمليات البيع لجني الأرباح التي شهدتها بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع خلال جلسة الأمس.

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- نشاط للرياح والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بكل أنحاء المحافظات.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها الجوية، أنه خلال هذه الفترة من المتوقع.

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- مسلسلات رمضان 2023.. أحمد مكي يدخل السباق بـ15 مليون مشاهدة لـ«ولعانة»

مكي

حقق الفنان أحمد مكي حالة رواج شديدة بأغنيته الجديدة «ولعانة» ضمن الحملة الترويجية لمسلسله الجديد «الكبير أوي» في موسمه السابع، وذلك عقب طرح الأغنية بأيام قليلة.

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محمد منير قائمة بيراميدز المخرج خالد يوسف الذهب أسعار الذهب حالة الطقس الطقس مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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