محمد منير يقدّم أغنية «سره الباتع».. وخالد يوسف: أكثر ما سيبقى في وجدان الناس

أعلن المخرج خالد يوسف عن تقديم الفنان محمد منير أغنية مسلسله الجديد «سره الباتع»، وهو العمل الذي يعرض في شهر رمضان المقبل.

ونشر خالد يوسف عبر فيسبوك صور تسجيل الكينج للأغنية، وعلّق قائلاً: «مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد، الأمل الباقي في الموسيقى الشرقية، وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر هذا الزمان، رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي أكثر ما سيبقى في وجدان الناس».

ويقدِّم مسلسل «سره الباتع» صورة مختلفة للمجتمع المصري خصوصاً في الريف خلال فترة الحملة الفرنسية، ويحكي عن فترة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ويقدِّم رؤية درامية نصفها تاريخي ونصفها عصري، إذ تدور أحداثها بين زمنين، الأول هو الحالي ويبحث خلاله البطل عن سر ولغز، والثاني تاريخي يصوِّر فترة الحملة الفرنسية، مقدماً مقاربة بين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

«سره الباتع» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

ويضم مسلسل «سره الباتع» في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة وهم كل من: أحمد فهمي - أحمد السعدني -حنان مطاوع- ريم مصطفي- حسين فهمي-عمروعبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله- أحمد وفيق -هالة صدقي - نجلاء بدر- منه فضالي احمد عبد العزيز - محمود قابيل - عايدة رياض - خالد سرحان - علاء حسني - ناهد رشدي - ايمن عزب -ايمن الشيوي- مفيد عاشور -مجدي فكري محمد الصاوي -ميسرة صبري عبد المنعم - عمر زهران.

ومن النجوم العرب: شمس الكويتية - التونسية رانيا التومي - السوري نضال نجم”، والوجوه الشابة كل من: “خالد انور -هدي الاتربي -ميدو عادل-الحان المهدي-اسلام حافظ - رشا بن معاوية شريف حافظ - تسنيم هاني ميدو ماهر -الفت عمر مصطفي درويش -سلمي جلال عمرو موسي - المطرب مالك.

كما يضم مسلسل سره الباتع عددا من ضيوف الشرف وهم: كريم فهمي- أحمد صفوت- أشرف زكي - شريف الدسوقي - الشاعر هشام الجخ - الشاعر جمال بخيت - الشاعر ابراهيم عبد الفتاح - الإعلامية بثينة كامل - المحامي طارق العوضي.