الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الخوف من الفضيحة» وراء ارتكابه الجريمة.. القبض على قاتل «سيد قفط»

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل سيدة ضربًا بـ "شومة" على رأسها داخل منزلها، في قرية الكلاحين، مركز قفط.
كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يوم الإثنين الماضي، من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة سيدة تُدعى " هالة.م.ع" تبلع من العمر 35عامًا، بها شبهة جنائية، متزوجة وتسكن مع طفلها الوحيد والذي يبلغ من العمر 5 أعوام، لسفر زوجها إلى دولة السعودية للعمل داخل قرية الكلاحين في قفط.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد عبدالقادر رئيس مباحث مركز شرطة قفط إلى مكان الواقعة وتبين بعد تكثيف التحريات أن المتهم في ارتكابها جار المجني، يبلغ من العمر 31 عامًا، عاطل وسبق وتك اتهامه في قضية تهديد بالسلاح، قتلها بغرض السرقة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم اقتحم منزل جارته ليلًا مستغلًا عدم وجود أحد معها في المنزل سوى طفلها بغرض سرقتها لكنها استيقظت على رنة حماتها وجدت المتهم يحاول سرقة منزلها وعندما تعرفت عليه ضربها بشومة حتى أنهى حياتها خوفًا من افتضاح أمره، وفر هاربًا.

وألقي القبض على المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة والتحفظ على أداة الجريمة، وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية ارتكاب الواقعة الأجهزة الأمنية الاثنين الماضي السعودية العثور علي جثة سيدة

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رسائل العين السخنة

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