الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة «مايديا» للغسالات بالمنطقة الصناعية الصينية «تيداـ مصر»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

خلال جولته اليوم، بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "مايديا" للغسالات، أحد مصانع المنطقة  الصناعية الصينية "تيدا ـ مصر".

واستمع مدبولي إلى شرح من تشن وي وي جيمس، المدير العام لمصنع "مايديا"، الذي أوضح ان الشركة تختص بتصنيع وانتاج غسالات الأطباق، بطاقة انتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنوياً، ويقام على مساحة 60 ألف م2، ويضم 270 عمالة مباشرة وغير مباشرة، واقيم بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

وأكد "جيمس" أن المصنع يعد الأول في تخصصه في شمال أفريقيا والشرق الأوسط حيث يعمل في تصنيع غسالات الأطباق بتكنولوجيا حديثة، ويتم توجيه 80% من الإنتاج للتصدير للأسواق الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ودول إفريقيا.

وأضاف المدير العام للمصنع، أن شركة "مايديا إيجيبت" تعدُ أحد كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية، وهي من بين أكبر500 شركة تعمل في الصين، وتمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 50 عاما، بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم .

ولفت "جيمس" إلى أن الشركة تستهدف توطين صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر، حيث أن لهم مصنعا آخر للغسالات في مدينة السادس من أكتوبر، يقوم بالإنتاج بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، قد تفقد مصنع مجموعة "هنج تونج اوبتيك إليكتريك مصر"، للألياف الضوئية، الذي يعد أحد مصانع المنطقة  الصناعية الصينية "تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين" (تيدا مصر).

 تجدر الإشارة إلى أن منطقة "تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين"، تعد منطقة صناعية متكاملة على الطراز الحديث، باستثمارات صينية، على مساحة إجمالية ( ابتدائية وتوسعية) تبلغ نحو 7.5 كم2، وقد بدأ العمل بها من خلال المرحلة الابتدائية في عام 2009، ويصل عدد الشركات التي تم جذبها إليها 137 شركة، تنقسم إلى 57 نشاطا صناعيا، و74 خدميا، و6 أنشطة لوجستية، حيث تتنوع الصناعات الرئيسية بمنطقة " تيدا مصر" بين مواد البناء الجديدة، والمعدات البترولية، ومعدات الضغط العالي والمنخفض، إلى جانب تصنيع الآلات، وفي عام 2016 بدأ العمل في المرحلة التوسعية للمنطقة من خلال العديد من الصناعات الأخرى التي أضيفت للمنطقة وتشمل سيارات ودراجات الركوب، والمنسوجات، ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

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