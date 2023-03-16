مجموعة "السبع "تعتزم إبقاء سقف سعر النفط الروسى عند 60 دولارا للبرميل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن دول مجموعة" السبع" تعتزم إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، تعتزم مجموعة السبع إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند السعر المحدد 60 دولارًا للبرميل.



ويذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، صرحت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، بأن دول مجموعة السبع تعتزم تعديل سقف أسعار النفط الروسي في مارس الجاري.



وقالت روزنبرغ، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر CERAWeek الدولي للطاقة في هيوستن: "كل ما يمكنني قوله هو أن مجموعة السبع تخطط لإعادة تقييم سقف السعر (للنفط الروسي) في مارس."



في الوقت نفسه، تهربت من إجابة مباشرة على سؤال الوكالة حول ما إذا كانت واشنطن تتوقع أن تؤثر سياسة الحد من سعر النفط الروسي على موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا. "هذا كل ما يمكنني إخبارك به الآن".



كما سُئلت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد اختلالًا في العرض والطلب في سوق النفط بعد إدخال سياسة سقف الأسعار تجاه روسيا.



وتزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.



وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأمريكي، آنذاك، بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".



وأضاف أن سقف أسعار النفط الروسي "تم وضعه بحرية تامة" من وجهة نظر دول مجموعة السبع.

