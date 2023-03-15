الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية

فلسطين
فلسطين

احتجت دولة فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، على وجود الاحتلال الإسرائيلي فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية.

وتقدمت دولة فلسطين ممثلة بالمجلس الوطني باعتراض مكتوب لدى مكتب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي للاحتجاج الشديد لوجود إسرائيل في تلك اللجنة.

وكانت المجموعة الجيوسياسية الأوروبية في البرلمان الدولي التي تنتسب إليها إسرائيل قد زكت الإسرائيلي داني دانون لعضوية اللجنة خلفًا لآفي ديختر الذي تركها بعد عام من انضمامه لها بعد تعيينه وزيرًا للزراعة في حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، صرح نائب رئيس المجلس الوطني، موسى حديد، بأنه عندما تشكل الفريق الاستشاري الرفيع لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كنا نتطلع بأمل أن ينصف ضحايا الإرهاب وأن يعمل للحد من الإرهاب والتطرف، إلا أن وجود ممثل إسرائيل في هذا الجسم يقوّض الهدف الذي قام من أجله.

وأضاف حديد في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين، أن الكنيست تسيطر عليه مجموعة من المستوطنين الإرهابيين الذين أسسوا عصابات تتبنى وتمارس الإرهاب كنهج وتدعو إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ومنهم من هو مطلوب للعدالة في دولة الاحتلال نفسها، إضافة الى أن الكنيست هو المسئول الأول والأخير عن جملة من القوانين العنصرية والتي تمثل في مضامينها المعنى الحقيقي للإرهاب والتطرف مثل قانون يهودية الدولة والسعي لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وغيرها من القوانين.

وشدد المسئول الفلسطيني على أن إسرائيل كدولة احتلال تمثل أعلى درجات الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، وما زالت تتنكر لمئات القرارات الأممية دون رادع أو محاسب.

وتابع حديد خلال كلمته: "إن اسرائيل تسعى من خلال وجودها في هذه اللجنة إلى الإفلات من العقاب، والتغطية على إرهابها المنظم، إرهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والحصول على شهادة براءة من الإرهاب الذي تمارسه، وتعرض مجموعة القيم والمبادئ التي قام عليها اتحادنا هذا للمساءلة والخطر، وهذا أمر علينا جميعًا أن نرفضه".

فلسطين لجنة مكافحة الإرهاب إسرائيل المجلس الوطني المجموعة الأوروبية الاتحاد البرلمانى الدولى

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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