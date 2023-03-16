الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شروط المملكة السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة لعام 2023

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

مع قدوم شهر رمضان الكريم يهتم الكثير من المواطنين من مختلف أنحاء العالم بالبحث عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث "جوجل" عن الشروط الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة في تلك الأيام الكريمة.

 

ووضعت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام 2023، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

  • أولًا: الأولوية لمن لم يسبق له الحج من قبل.
  • يستثنى محرم المرأة من الشرط  السالف ذكره في حال لم تحج المرأة من قبل عبر تقديمه طلب استثناء.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عامًا، من التاريخ الهجري.
  • إكمال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.
  • إكمال اللقاح الخاص بالحمى الشوكية.
  • الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.
  • بدون أمراض معدية مزمنة حادة.
  • بدون أمراض معدية.
  • الحد الأقصى لكل شخص في الحجز هو 13 مرافق.
  • إضافة المحرم المستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز

 

يُجدر الإشارة إلى أنه ناشدت وزارة الحج والعمرة السعودية، الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م، بضرورة الالتزام باشتراطات التقديم الخاصة بالموسم هذا العام 2023.

 

جدير بالذكر أنه كان عبد الله العنزي المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ذكر في تصريحات تلفزيونية، بأن قرار المملكة بمنع التصوير داخل الحرم المكي الشريف، يأتي لعدة أسباب من ضمنها، حماية المنابر من الاستغلال، ومنع وصول رسائل خاطئة قد تؤثر على المسلمين سواءً عن جهل أو خطأ أو قصد، حيث أن ما يبث عبر مواقع التواصل لا يمكن السيطرة عليه وقد يلقي أحد الأئمة كلمة أو محاضرة أو يحدث خطأ في قراءة الصلوات وقد ينتشر ذلك عبر تلك المواقع، مؤكدا أن الوزارة حريصة على حماية أفكار الناس والمنابر الدعوية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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