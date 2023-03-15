الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى وحدات الدفاع الجوى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوي، على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية، بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة عناصر الدفاع الجوي، مشيدًا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.