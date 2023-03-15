الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى وحدات الدفاع الجوى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

May be an image of 6 people, people standing and outdoors

بدأ البيان بكلمة الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوي، على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية، بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

May be an image of 2 people, people standing and outdoors

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة عناصر الدفاع الجوي، مشيدًا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

May be an image of 2 people and outdoors

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

May be an image of 2 people, people standing, military uniform and outdoors

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح فى التجمع الأول

على خُطى أبيه وجده.. مكتبة وهبة تتحدى الدولة وتوزع كتبًا لـ«الإرهابية»

التحريات تكشف سبب تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

رئيس جامعة طنطا يجتمع مع وكلاء الوزارات بالغربية لتعزيز الخدمات المجتمعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية مجيدو".. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومي»