الحبس سنة لـ 4 متهمين بترويج المخدرات فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بترويج المخدرات في حلوان، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 644 لسنة 2022 كلي حلوان، أن المتهمين حازوا وأحرزوا المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما حاز أحد المتهمين سلاح ناري ك، بدون مصوغ قانوني.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث، أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز بقصد التعاطي جوهري مخدر الحشيش والميثامفيتامين.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.