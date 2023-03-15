«تحيا مصر» يُطلق قافلة حماية اجتماعية إلى الفيوم

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمحافظة الفيوم تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تضمنت تنظيم معرض "دكان الفرحة" لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى العاملين بالخدمات المعاونة بالجامعة.

بالإضافة إلى إطلاق قوافل "حملة أبواب الخير" لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.



شهد الاحتفالية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق.

وكذا الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والعقيد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندسة منال صالح المدير التنفيذي لبنك الكساء المصري، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة مؤسسة صلاح الدين، ولفيف من رجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارة المؤسسات الشريكة لصندوق تحيا مصر.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن مصر تقدم الخير بفكر وقلب القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهتم دائماً بجميع أفراد الأسرة المصرية، مبيناً أن صندوق تحيا مصر يؤكد أهمية الفكر التنموى للمجتمع، ووزارة الشباب والرياضة ترحب بالتعاون المثمر مع الصندوق.

وأوضح الوزير، أن مبادرة "دكان الفرحة" منتشرة فى مختلف الجامعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر، وهى تعكس أهمية دور صندوق تحيا مصر فى التنمية المجتمعية وتوفير الاحتياجات الفعلية للمواطنين الأكثر احتياجاً.

من جهته، عبر محافظ الفيوم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي ينظمه صندوق تحيا مصر في رحاب جامعة الفيوم، معرباً عن ترحيبه بوزير الشباب والرياضة، مثمناً في الوقت ذاته جهود التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة.

كما قدم المحافظ، شكره لرئيس جامعة الفيوم، على استضافة احتفالية صندوق تحيا مصر، مقدماً خالص تهانيه القلبية للحضور وجميع أهالي محافظة الفيوم بمناسبة عيد الفيوم القومي، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ، أن الرؤية الواعية للقيادة السياسية التي تبنت فكرة صندوق تحيا مصر، وهو الأمر الذي عاد بالنفع على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التدخلات الاجتماعية المتنوعة منذ إنشاء الصندوق، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكداً أن المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الدولة المصرية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، ودليل ذلك ما تقوم به جمعيتا الأورمان وصلاح الدين.

كما أكد محافظ الفيوم أن التحديات التى تواجه الدولة المصرية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود والتشبيك بين مختلف قطاعات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها السيئة على كثير من دول العالم ومنها مصر، مشيراً إلى أن مصر قادرة على تجاوز هذه الظروف والمضي قُدماً في طريق البناء والتنمية.

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية