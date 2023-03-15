موعد أول يوم رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم

أيام قليلة تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2023 حيث يهل علينا شهر رمضان الكريم لعام 2023 يوم 23 مارس الجارى وهو شهر الخير والبركات، ويتزامن أول يوم مع شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس لعام 2023.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023

وقد تم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان 1444، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالي، وعدته 30 يوما.

وفى أول يوم رمضان الموافق 23 مارس لعام 2023 فقد تبلغ عدد ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2023

وبحسب إمساكية رمضان المعلنه عن رمضان 2023 فقد تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.

الإجازات الرسمية فى شهر رمضان 2023

وبالتزامن مع موعد شهر رمضان لعام 2023 يبحث العديد من المواطنين ايضًا عن الاجازات الرسمية فى شهر رمضان لعام 2023 وهى كالتالى :

_يوم الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.

_ يوم السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

_ يوم الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان.

_ يوم السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان.

_ يوم الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان.

_ يوم السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان.

_ يوم الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان.

_ يوم السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان.

_ يوم 17 إبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم الموافق 26 رمضان.