الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد أول يوم رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم

شهر رمضان
شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2023 حيث يهل علينا شهر رمضان الكريم لعام 2023 يوم 23 مارس الجارى وهو شهر الخير والبركات، ويتزامن أول يوم مع شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس لعام 2023.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023

وقد تم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان 1444، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالي، وعدته 30 يوما.

وفى أول يوم رمضان الموافق 23 مارس لعام 2023 فقد تبلغ عدد ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2023

وبحسب إمساكية رمضان المعلنه عن رمضان 2023 فقد تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية شهر رمضان 2023 pdf وأدعية استقبال الشهر الكريم

قبل شهر رمضان.. إطلاق 5 قوافل غذائية وسلم معمرة متنقلة بـ5 سيارات

كيف تحضر جسدك وذهنك لاستقبال شهر رمضان الكريم.. أبرز النصائح

توقيت صلاة الفجر والمغرب خلال أيام شهر رمضان 2023 

الإجازات الرسمية فى شهر رمضان 2023

وبالتزامن مع موعد شهر رمضان لعام 2023 يبحث العديد من المواطنين ايضًا عن الاجازات الرسمية فى شهر رمضان لعام 2023 وهى كالتالى : 

_يوم الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.

_ يوم السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

_ يوم الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان.

_ يوم السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان.

_ يوم الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان.

_ يوم السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان.

_ يوم الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان.

_ يوم السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان.

_ يوم 17 إبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم الموافق 26 رمضان.

الاجازات الرسمية في شهر رمضان أول أيام شهر رمضان 2023 أول أيام شهر رمضان رمضان 2023 عدد ساعات الصوم عدد ساعات الصوم في رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

إحالة قاتل ربة منزل فى شبرا الخيمة للمفتى

«كولر» يرفض الاجتماع بلاعبى الأهلى: «خذلونى»

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في حملات مكبرة

وضع حجر الأساس لأول مجمع صناعى صديق للبيئة فى مصر

المفتى يفحص إعدام المتهم بقتل إمام مسجد بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة