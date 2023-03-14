الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل شهر رمضان.. إطلاق 5 قوافل غذائية وسلم معمرة متنقلة بـ5 سيارات

قوافل غذائية
قوافل غذائية

أعلنت وزارة الداخلية، ضمن مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أنه تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات.

وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة  وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتواصل الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وشهدت شوادار كلنا واحد في محافظة الجمهورية إقبال كثيف من المواطنين على مدار الأيام الماضية، وذلك لشراء كافة مستلزمات والسلع الأساسية لشهر رمضان الكريم

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

مبادرة كلنا واحد السلع المعمرة السلاسل التجارية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين برعاية رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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