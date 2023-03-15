وزير الري يؤكد: تطبيق غرامات تبديد المياه على المخالفين

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور عاطف نصار، مستشار الوزير للري الحديث، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ وذلك لمتابعة إجراءات التحول لاستخدام نظم الري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين والأراضي الرملية.

وبحسب بيان لوزارة الري اليوم الأربعاء، استعرض الدكتور هانى سويلم، خلال الاجتماع، آليات التوسع في التحول للري الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، وذلك إضافة إلى الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، والتأكيد على تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر في الأراضي الرملية.

وقال الدكتور هانى سويلم، إن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وزيادة الانتاجية المحصولية وإنعكاس ذلك على زيادة العائد المادى للمزارعين، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والتى من بينها التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة.

وأضاف وزير الري، أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المساقي المغذية للزمامات بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .

و وجه الدكتور سويلم، بالبدء الفورى في تنفيذ منطقة تجريبية للرى الحديث على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية بتحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة .