خالد ميرى: أسعى لتحقيق نقلة محترمة لمشروع علاج نقابة الصحفيين (فيديو)

كشف خالد ميري المرشح على منصب نقيب الصحفيين، عن خطته لتطوير مشروع علاج الصحفيين، قائلاً إنه سيعمل على نقلة محترمة في مشروع العلاج، لافتًا إلى أنه يسعى إلى توفير موارد للنقابة لتحقيق أنشطة خدمية.

وأضاف ميري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم زيادة الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج وزيادة المستشفيات والتعاقد مع مستشفيات مهمة، وتوفير مستشفيات محترمة في المحافظات.

وأشار إلى أنه تم اللجوء في أكثر من حالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج بعض الزملاء ولم يتأخر في ذلك، مؤكدا أن أرض مستشفى الصحفيين سحبت في البداية وتمت استعادتها، وتم الاتفاق مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار لعمل عيادة شاملة في الدور السادس، موضحا أنه تم دفع 5 ملايين جنيه من ثمن أرض المستشفى ويتبقى 45 مليون جنيه.

وأكد أن إصلاح مشروع العلاج سيغني عن المستشفى والذى سيكون استثماريا، متابعا: "لو المستشفى اتعمل هيكون استثماري".