رئيس هيئة تعليم الكبار يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي «ToT»

شهد د.محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي أسفك بسرس الليان الخميس المقبل ختام فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (ToT) القائم على المنهاج العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو الذي عقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2/3/2023 وذلك بمقر مبني اليونسكو بالسادس من أكتوبر.

وقامت بالتدريب مستشارة التدريب الدولية وأستاذة تعليم الكبار المدربة د.كاترينا Dr. Katarina وتشاركها في تقديم البرنامج د. نادية هاشم من مصر والباحثة بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقدم ناصف الشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو بالقاهرة ولكل القائمين على هذا البرنامج المستوى الأول منه والذي يعد بادرة طيبة في برنامج تعليم الكبار.

كما أكد أهمية هذا البرنامج التدريبي المتميز لأنه يأتي ضمن توجهات الهيئة العامة لتعليم الكبار هو الاطلاع على أدبيات تعليم الكبار العالمية ، والاستراتيجيات الحديثة في المجال، ولهذا حرصت الهيئة على حضور البرنامج والعمل على نقله ونقل الخبرة الدولية في مجال التدريب، وتعليم الكبار

وصرح بأنه هذا البرنامج سبق تنفيذه العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية والإعداد له بالتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار يونسكو القاهرة

وأكد ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة لدعم التعليم والحياة الكريمة للمواطنين من خلال مبادرات رئاسية يشهد آثارها العالم أجمع، والحياة الكريمة تبدأ بالتعليم وأن العالم لن ينتظرنا طويلاً في ظل التقدم التكنولوجي، والثورات المعرفية، بل يجب أن نستبق الخطى ونسارع الزمن حتى نستطيع القضاء على الأمية، فمستقبل أي بلد يبدأ من القضاء على الأمية .

وشارك فى فعاليات هذا البرنامج التدريبى بعض الوزارات والجامعات والعديد من منظمات المجتمع المدني المتخصصون والمهتمون بمجال تعليم الكبار تتصدرها الهيئة العامة لتعليم الكبار ،وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المركز الإقليمي اسفك ،وزارة التضامن الاجتماعى، وأسقفية الخدمات، جمعية حواء المستقبل، مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، جمعية المرأة والمجتمع ، هيئة إنقاذ الطفولة ، جمعية مصر الخير

وتناول البرنامج العديد من الموضوعات حول الإطار الفلسفى والتاريخى لتعليم الكبار والتجارب الدولية العالمية فى هذا المجال وعرض نماذج مختلفة موثقة بالنتائج والمخرجات، كما أكد تحرير وتوحيد مصطلحات تعليم الكبار على الصعيد العالمي والعربي والتفريق بين استخداماتها.