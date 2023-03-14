«تكفى الاحتياج وتفيض».. مدبولى يُطمئن المواطنين: احتياطيات السلع تكفينا لشهور مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه منذ يناير الماضي تم افتتاح 552 شادرًا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المنافذ الأخرى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع "الهايبر ماركت"، على تخصيص جزء خاص بالأسعار المخفضة.

رسالة طمأنة للمواطنين

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال افتتاحه معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض، قائلا، إننا كدولة قادرون على توفير السلع بكل الكميات المطلوبة، والتي تكفي الاحتياج وتفيض، مؤكدًا أن احتياطيات السلع تكفينا لشهور مقبلة، فلا نريد تكالب ولا شراء كميات أكبر على اعتبار أن هناك أزمة.