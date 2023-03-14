إحالة عامل للجنايات بتهمة الشروع في قتل أجنبي بمدينة نصر

أصدرت نيابة مدينة نصر اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإحالة متهم بالشروع فى قتل شاب بسبب خلافات بينهما إلى محكمة الجنايات.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، مصاب بجرح قطعى فى الجسم، حيث قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ومحاولة سرقته، ونتج عن ذلك إصابته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.