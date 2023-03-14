الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سفير روسيا فى ضيافة «التنسيقية»: موسكو تنظر إلى مصر كأحد أهم الشركاء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير روسيا لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، وعدد من مسئولي السفارة، لبحث المستجدات التي تشهدها الساحة العالمية.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وفد التنسيقية، خلال اللقاء، عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وروسيا، وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

وأكد وفد التنسيقية على الأهمية التي توليها مصر تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع روسيا في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً.

وأوضح وفد التنسيقية أنهم يتابعون بدقة بالغة التطورات المتلاحقة للأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة إعلاء لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا.

من جهته، رحب السفير الروسي جيورجى بوريسينكو، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشددا على أهمية التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات وخاصة النواحي البرلمانية والسياسية.

وأكد جيورجى بوريسينكو أن موسكو تنظر إلى مصر كأحد أهم الشركاء في منطقة إفريقيا والعالم العربي، مؤكداً أن علاقة روسيا مع مصر تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة من التعاون بين الجانبين.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ومنى قشطة وكامل كامل وأمير هاني، أعضاء التنسيقية.

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