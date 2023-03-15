ناقش مسلسل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “تحت الوصاية” لـ منى زكي أحد القضايا الأسرية المهمة، والتي كانت قصته سببًا في تسليط الضوء على قضايا الوصاية التي تعاني منها الكثير من الأمهات، والأبناء بعد وفاة الأب.

إجراءات رفع الوصاية من المجلس الحسبي

وتساءل العديد عن إجراءات رفع الوصاية وطرق سحب الأموال من المجلس الحسبي بالتزامن مع قصة مسلسل منى زكي الذي تناقش خلاله قضايا الوصاية بعد وفاة الأب والصراعات مع المجلس الحسبي والصراعات بين الورثة بشخصية حنان، المرأة الثلاثينية ربة المنزل وأم لطفلين.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور على إجراءات رفع الوصاية بحسب موقع مخصص للاستشارات القانونية:

يمكن رفع الوصاية عن القاصر بقرار منه لاسترداد أمواله بعد وصوله سن 21 عاما من خلال الذهاب إلى النيابة الحسبية وتقديم دعوى رفع وصاية.

هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي تتبع حتى يتمكن الشخص من رفع الوصايا عن الوريث القاصر، تتمثل في مستندات، وإجراءات مختلفة، وهناك بعض المستندات التي يجب إحضارها من قبل الشخص الذي يرغب في رفع الوصاية عنه عند بلوغه سن الرشد و تتمثل في: "طلب يفيد بأنه يرغب في رفع الوصاية عنه إلى النيابة الحسبية، صورة من البطاقة الشخصية للشخص القاصر مقدم الطلب، صورة شهادة الميلاد، صورة من القرار الخاص بالوصاية عليه التي كان تم صدوره من قبل، وتقديم صورة من إعلام الوراثة، و شهادة الوفاة".

خطوات رفع الوصاية

وتأتى خطوات رفع الوصاية عقب انتهاء كافة الأوراق المطلوبة لرفع الوصاية، ثم يتم التوجه إلى مقر نيابة الأسرة الجزئية التابع لها محل إقامة القاصر لتقديم الطلب للموظف المختص باستقبال الطلب والمستندات لتقديمها للقاضي في جلسة رسمية.

وعليه يقوم القاضي بإصدار قرار إلغاء الوصاية عن القاصر، ثم يتم إبلاغ القاصر بذلك في الموعد الذي يحدده الموظف، وأخيرًا يتجه الشخص إلى النيابة للحصول على مستند رسمي يفيد برفع الوصاية عنه.

طرق سحب الأموال من المجلس الحسبي:

يعتبر المجلس الحسبي بنك يقوم بالحفاظ على أموال القاصر لحين بلوغه السن القانوني الذي يمكنه من التصرف في أمواله، حيث يتم تعيين وصي على أموال القاصر في حالة عدم وجود جد لهذا القاصر، أو في حالة عدم قيام الأب قبل مماته باختيار الوصي على الأبن القاصر.

ويمكن سحب أموال القاصر دون بلوغ السن عندما يكون هناك وصي عن طريق عدة شروط تبدأ من عدم إيجاز سحب أموال القاصر والتصرف بها إلا بعد الرجوع للمحكمة واستخراج إذن بصرف الأموال، وتقرر المحكمة عندما يكون الأمر ضروري.

يجب أن يكون المجلس الحسبي على علم إذا ما كانت هناك دعاوي مرفوعة على القاصر لسرعة التصرف في الأمر، ويمكن الحصول على الأموال في حال وفاة الوصي أو تعرضه للمرض المفاجيء ما يجعله غير قادرًا على ممارسة الوصاية.