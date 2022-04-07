برلمانية تطالب بجعل ولاية المجلس الحسبي على الأيتام «اختياري»

تقدمت النائبة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة عن نظام المجلس الحسبي على الأرامل والأيتام، مطالبة بجعل ولاية المجلس على الأيتام اختياري بإقرار يقدمه الزوج إذا ارتأى أن الزوجة في حالة وفاته غير أمينة على أموال ومصالح أولاده.

وقالت في المذكرة الإيضاحية أن المجلس الحسبي بنظامه القائم الذي يتم تطبيقه على المرأة الارملة كما لو كانت فاقدة الاهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.

وأضافت قائلة: «وهل في هذا الوقت والتوقيت الحرج الذي تتكون فيه المرأة والاسـرة مرارة الفقد وثقل المسئولية التي ألقيت على عاتق الأرملة فجاه بعد وفاة زوجها، فهل تحتاج إلى مزيد من التكدير بعدم استطاعتها للصرف على أولادها من أموال والدهم؟ وهل يجوز ان يتحمل الأبناء ذل العوز وخاصة لو كانوا في حياة والدهم يعيشـون في مستوي اجتماعي مرتفع»، مطالبة بإلغاء نظام المجلس الحسـبي على المرأة الأرملة وجعله اختياري يتبع إرادة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدال من الزوجة.