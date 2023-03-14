الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: إحباط عملية للهجرة غير الشرعية والقبض على 17 شخصا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أحبطت سلطات الأمن المغربي بمدينة طانطان، عملية للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وألقت القبض على 17 شخصا، من بينهم شخصان من دول إفريقيا جنوب الصحراء.


وأفاد مصدر أمني بأنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على الشريط الساحلي على بعد 25 كيلومترا من مدينة طانطان، حيث تم ضبط زورقين مطاطيين، ومحركين بحريين، و20 حاوية للمحروقات.


وأضاف المصدر أنه قد تم إجراء التحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما ما تزال التحريات جارية بهدف القبض على المنظمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.


وأوضح أن العملية الأمنية تأتي في إطار المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف القطاعات الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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