رئيس تحرير المساء: قوة نقابة الصحفيين من قوة واستقرار الدولة

قال الكاتب الصحفى عبد النبي الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء، إن هناك تحديات جسيمة تواجه مهنة الصحافة وتتطلب مجلسًا على قدر المسئولية، موضحًا أن خالد ميري يمتلك الخبرة الطويلة في العمل النقابي؛ لأنه يعمل بشكل حيادي، ولم نعهد عنه التحيز لتيار معين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن خالد ميري يتميز بقدرته على الحوار الهادئ الرصين، وليس مثل هؤلاء الذين لا يعرفون سوى لغة الصدام.

وتابع: "نتمنى من الجمعية العمومية أن تكون على قلب رجل واحد وتحسن الاختيار لانتخاب مجلس متوازن؛ لأن قوة نقابة الصحفيين من قوة واستقرار الدولة، وهناك تيارات بعينها تسعى لاختطاف النقابة من أجل مآرب أخرى، وهى أبعد ما تكون عن خدمة المهنة والصحفيين والاصطفاف خلف مرشح قوى لديه رصيد نقابي كبير".

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